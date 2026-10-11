Aka-uka Farhodovlar - Kulib qo'ydim
|Ijrochi:
|Aka-uka Farhodovlar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.13 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-10-2026
Qo'shiq haqida
«Kulib qo'ydim» — Aka-uka Farhodovlar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Aka-uka Farhodovlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shifokor», «Jigarlarim», «Bu turfa gullar (Cover)». Bu Aka-uka Farhodovlarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Aka-uka Farhodovlar - Kulib qo'ydim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.