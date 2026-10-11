Aka-uka Farhodovlar - Kulib qo'ydim

Aka-uka Farhodovlar — Kulib qo'ydim
Ijrochi: Aka-uka Farhodovlar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.13 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kulib qo'ydim» — Aka-uka Farhodovlar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Aka-uka Farhodovlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shifokor», «Jigarlarim», «Bu turfa gullar (Cover)». Bu Aka-uka Farhodovlarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Aka-uka Farhodovlar - Kulib qo'ydim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00