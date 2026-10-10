Jamshid Abduazimov, Ali Niyazimbetov - Musofirning xati
|Ijrochilar:
|Jamshid Abduazimov, Ali Niyazimbetov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.52 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Musofirning xati» — Jamshid Abduazimov va Ali Niyazimbetov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Jamshid Abduazimov ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bahor kelsa», «Onam», «Qalbim yiglar». Bu Jamshid Abduazimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jamshid Abduazimov, Ali Niyazimbetov - Musofirning xati qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.