Janob Bexruziy - Ko’rmusham
|Ijrochi:
|Janob Bexruziy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.65 MB
|Davomiyligi:
|03:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ko’rmusham» qo'shig'ini Janob Bexruziy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Bu Janob Bexruziyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Janob Bexruziy - Ko’rmusham qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.