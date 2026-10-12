Janob Bexruziy - Ko’rmusham

Janob Bexruziy — Ko’rmusham
Ijrochi: Janob Bexruziy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.65 MB
Davomiyligi: 03:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko’rmusham» qo'shig'ini Janob Bexruziy ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Bu Janob Bexruziyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Janob Bexruziy - Ko’rmusham qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00