Yaxyo Muhammad - Xayr do'stlar (Dilshod Musabekov xotirasiga)

Yaxyo Muhammad — Xayr do'stlar (Dilshod Musabekov xotirasiga)
Ijrochi: Yaxyo Muhammad
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 9.64 MB
Davomiyligi: 05:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Yaxyo Muhammadning «Xayr do'stlar (Dilshod Musabekov xotirasiga)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan.

Yaxyo Muhammad - Xayr do'stlar (Dilshod Musabekov xotirasiga) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00