Yaxyo Muhammad - Xayr do'stlar (Dilshod Musabekov xotirasiga)
|Ijrochi:
|Yaxyo Muhammad
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|9.64 MB
|Davomiyligi:
|05:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
Yaxyo Muhammadning «Xayr do'stlar (Dilshod Musabekov xotirasiga)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan.
Yaxyo Muhammad - Xayr do'stlar (Dilshod Musabekov xotirasiga) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.