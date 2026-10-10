Yodgor Xoldarov - Sog'inch
|Ijrochi:
|Yodgor Xoldarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.73 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sog'inch» qo'shig'ini Yodgor Xoldarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Bu Yodgor Xoldarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yodgor Xoldarov - Sog'inch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.