Yodgor Xoldarov - Sog'inch

Yodgor Xoldarov — Sog'inch
Ijrochi: Yodgor Xoldarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.73 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog'inch» qo'shig'ini Yodgor Xoldarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Bu Yodgor Xoldarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yodgor Xoldarov - Sog'inch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00