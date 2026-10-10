Nodiraxon Subhonova - Nomardga

Nodiraxon Subhonova — Nomardga
Ijrochi: Nodiraxon Subhonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.12 MB
Davomiyligi: 04:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nomardga» qo'shig'ini Nodiraxon Subhonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-oktabrda qo'shilgan. Nodiraxon Subhonova ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Hamma o'zini bilsin», «Yuragingiz erkasi Sizni sevolmay qoldi», «Ancha bo'ldi». Bu Nodiraxon Subhonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nodiraxon Subhonova - Nomardga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00