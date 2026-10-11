Muzaffar Olimov - Qalbimizga mehmon bo’lganlar
|Ijrochi:
|Muzaffar Olimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.09 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-10-2026
Qo'shiq haqida
«Qalbimizga mehmon bo’lganlar» qo'shig'ini Muzaffar Olimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Muzaffar Olimov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «To'ying qachon deydilar», «Bari endi bekor», «Go’zalsan». Bu Muzaffar Olimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muzaffar Olimov - Qalbimizga mehmon bo’lganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.