Muzaffar Olimov - Qalbimizga mehmon bo’lganlar

Muzaffar Olimov — Qalbimizga mehmon bo’lganlar
Ijrochi: Muzaffar Olimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.09 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qalbimizga mehmon bo’lganlar» qo'shig'ini Muzaffar Olimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Muzaffar Olimov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «To'ying qachon deydilar», «Bari endi bekor», «Go’zalsan». Bu Muzaffar Olimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muzaffar Olimov - Qalbimizga mehmon bo’lganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00