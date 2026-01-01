Noyabr 2026
Bu oyda 1 304 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Ani
Больше не спорю
03:05
REDDEEP
Gel Bana
03:11
TimeSecret & Локация
Красная девятка
01:10
VSELENA
Просто хочу
02:35
A’MIRI & Har
Меня забыть ты не пытайся
01:34
MIA BOYKA
Дамочка с приветом
01:26
REMZI
Непокорная
01:32
АРДЕН
Ответ нам всем держать придётся
03:48
Zoy
Она дурная наглая но я её люблю
02:10
GAYAZOV$ BROTHER$
Я Буду Пить Ведрами И Двигать
03:10
MUZ MAN
Да я твоя мразота (да я твоя скотина)
01:44
АРДЕН
Весна ушедших дней
03:13
RUSSONG
Осень грустит со мной
03:54
Zoxidbek Rasulov
Otajonim-onajonim
03:21
Baxtiyor G'oziyev
Kerilma qadrdon
03:56
Xushnud
Mayli ketsin
02:50
Ibrat Azamatov
Yor-yor
02:45
Shohjahon Jo'rayev
Andijon tomonlarda
03:39
Uzmir
Darbadarman
04:20
Timur Jurayev
Ko'zlarim
03:44
Fazliddin Abduvohidov & Sabina Maxamadjonova
Endi tamom
03:59
Shoxjaxon Izzatilloyev
Oy guli
02:53
Jenisbek Piyazov
Alfonso
03:34
Azimjon Sayfullayev
Buxoro tu joni man
04:13
Тихон
Разлука
04:00
Guru AI
Ты написал и сердце вновь заколотилось
03:04
Леша Свик
Ветер вокруг нас
01:33
Dima Pudalov
Любовный плен
01:51
ALEX ANDREEV
Богаче от любви
00:17
Moonwalkermusic
Я теряю контроль
03:53
Night Bass Atmos
Тобой мы гордимся пацан
03:52
NIGHT MUSIC
Алло шепчу я улыбка так прекрасна
00:19
RitaRi
Мне просто с другими не то
00:17
Type Music
Ты мой рассвет
00:23
GST Music
Твоя улыбка
04:24
Фадель
Ты был моим любимым
00:23
Guru AI
Тук-Тук
03:32
Брянская
Не вернусь к твоим шагам
03:09
Ingvarchik
Заманила закружила покоя лишила
00:12
DJ Жэка
Кострома на Волге
03:24
Police In Paris
Танцуем у Пятёрки
01:56
Ingvar
Не умею разлюбить
00:34
Rauf Tagiyev
Sensizlik dardi
02:38
Nata shi
Я остыла
04:53
Professor On Music
Bye Brabus (Slowed)
02:49
Адыл Ибрагимов
За уйгура
02:24
Любаша
Кому не нравлюсь
01:00
Гектор
Сожгла до тла
03:54
Сергей Одинцов
Мелодия звучит
00:33
RB Kuz Muz
Километры
03:52
Елена Карпук
На словах ты так и сяк
03:40
MoonwalkersMusic
Hello Everyone
02:46
Dj Shark
Что нам ветер да на это ответит
03:06
MoonwalkersMusic
Борщ и Бас
04:08
Госпожа Эвелин
Я не знаю
02:56
Black Barny
Карпатський груз
01:06
MoonwalkersMusic
Больше ничего не важно
03:24
MoonwalkersMusic
Свежий глоток
03:46
Isko
Дарю тебе балладу
00:32
Anna Volkova
Родина моя
00:37
Гектор
Я научилась без тебя дышать
04:16
Ярослав Леонов
Ты снова красивая
00:31
Dj Kaifar
Чародії
00:34
ArtVenka
Где же, где же, отсосала
02:03
Ramzes
Разряд тока
01:04
Nadezhdap
Все говорят
01:13
Арман Мирзоян & Умар Каратов
Тебя увидел и растаял
03:28
Aira V
Скажи
01:25
Kara
Забил на всё
04:16
eneshka soul
Я как идущий к реке
01:39
Enzro
Засыпай
03:10
DJKropyva
Танцюй під дощем
02:43
ROMA DJ
Дика жінка
02:35
BahaVibe
Любить тебя ошибка
02:44
Вертихвостка
Занята собой
03:12
Стас Михайлов
Ты у меня в душе
01:38
Yunus Gaisuev cover
Хрусталь и шампанское
03:36
Bazm Jon
O‘zing o‘zing
03:42
Вашингтон
Пантера
02:02
MOT
Любовь не каршеринг
01:10
Инна Либерт
Моя луна
04:17
Андрій Малярик
А завтра буде день і буде кава
01:19
Ночной Хулиган
Моя дурная милая
02:40
Alina Rem
Я бы выбрала тебя снова
03:42
Алиса Ди
Вот такие пироги
01:54
Firand Ти мої ліки
Де зустріну
02:58
SERJJ
Жизнь не сказка
05:15
Дядя Владя
Супруга
02:03
Best Reactor
Перемотай
04:00
DJ Brother
Если ты такая гордая
03:40
Krohalka
А завтра буде
04:18
Kaniza
Yalola
02:45
Shohabbos Jalilov
Boq-Boq
04:02
Адыл Ибрагимов
Накажу
02:12
Кеслер Ксения
ЭСПЕРАВИР
00:33
RB Kuz Muz
Яблоки
00:59
DJ PR
Одно лишь слово
04:53
DJ PR
Кто рядом
02:20
MAKSVIBE
Хэллоуин на дворе
00:44
DJ PR
Две стороны любви
03:14
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»
Yillar arxivi
»
2026
»
Noyabr
Yangi qo'shiqlar
Abzal Uteshov — Qaitem
Максим Аршавин — А ты та
Эдлин — Она характером вся в мать
Yunus Gaisuev cover — Аьхкенан довхачу дийнахь
Alex Filatov — Аппақ Аппақ қар
Lana Bym — Ти запізнився
Nata_shi — Меридиан
Ibadow — Sənsiz həyat çətin olar
Мелодії України — Пишу й стираю назад
Свои Люди — Тех признаний, что я повторял
Alpha — Бүгін емес торпед
Адыл Ибрагимов — Аиша
Pers Miami — Моя автобиография
Feruzbek Avezov — Bu dunyo
Aziz Rametov — Million gullar
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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