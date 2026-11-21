Rasulbek Ahmedov - Yoqadi
|Ijrochi:
|Rasulbek Ahmedov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.57 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yoqadi» qo'shig'ini Rasulbek Ahmedov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-noyabrda qo'shilgan. Bu Rasulbek Ahmedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Rasulbek Ahmedov - Yoqadi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.