Jahongir Mo'minov - Hafamisan yana

Jahongir Mo'minov — Hafamisan yana
Ijrochi: Jahongir Mo'minov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.86 MB
Davomiyligi: 02:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Jahongir Mo'minovning «Hafamisan yana» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Bu Jahongir Mo'minovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jahongir Mo'minov - Hafamisan yana qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00