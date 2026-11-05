Jahongir Mo'minov - Hafamisan yana
|Ijrochi:
|Jahongir Mo'minov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.86 MB
|Davomiyligi:
|02:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
Jahongir Mo'minovning «Hafamisan yana» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Bu Jahongir Mo'minovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jahongir Mo'minov - Hafamisan yana qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.