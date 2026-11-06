Doppi Twins, Muhabbat Shamayeva - Ko'chalar (Remix)

Doppi Twins, Muhabbat Shamayeva — Ko'chalar (Remix)
Ijrochilar: Doppi Twins, Muhabbat Shamayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.97 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'chalar (Remix)» — Doppi Twins va Muhabbat Shamayeva ijrosidagi remiks. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan.

Doppi Twins, Muhabbat Shamayeva - Ko'chalar (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00