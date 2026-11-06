Doppi Twins, Muhabbat Shamayeva - Ko'chalar (Remix)
|Ijrochilar:
|Doppi Twins, Muhabbat Shamayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.97 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ko'chalar (Remix)» — Doppi Twins va Muhabbat Shamayeva ijrosidagi remiks. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan.
Doppi Twins, Muhabbat Shamayeva - Ko'chalar (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.