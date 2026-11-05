Guljahon Baizova - Umidim bor
|Ijrochi:
|Guljahon Baizova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.29 MB
|Davomiyligi:
|03:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
«Umidim bor» qo'shig'ini Guljahon Baizova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Guljahon Baizova ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yalli», «Yig'layman», «O'zbekiston». Bu Guljahon Baizovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Guljahon Baizova - Umidim bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.