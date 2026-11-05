Guljahon Baizova - Umidim bor

Guljahon Baizova — Umidim bor
Ijrochi: Guljahon Baizova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.29 MB
Davomiyligi: 03:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Umidim bor» qo'shig'ini Guljahon Baizova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Guljahon Baizova ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yalli», «Yig'layman», «O'zbekiston». Bu Guljahon Baizovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Guljahon Baizova - Umidim bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00