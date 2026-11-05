FayZee - Mentos-Cola

FayZee — Mentos-Cola
Ijrochi: FayZee
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.62 MB
Davomiyligi: 02:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

FayZeening «Mentos-Cola» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. FayZee ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Baxt pulda emas», «Cho'kaman Ko'zlaringa», «Yashagin bugun». Bu FayZeening saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

FayZee - Mentos-Cola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00