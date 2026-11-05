FayZee - Mentos-Cola
|Ijrochi:
|FayZee
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.62 MB
|Davomiyligi:
|02:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
FayZeening «Mentos-Cola» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. FayZee ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Baxt pulda emas», «Cho'kaman Ko'zlaringa», «Yashagin bugun». Bu FayZeening saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
FayZee - Mentos-Cola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.