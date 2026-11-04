MERO, POİZİ - OLUR MUSIN

MERO, POİZİ — OLUR MUSIN
Ijrochilar: Poizi, MERO
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.65 MB
Davomiyligi: 02:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 04-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«OLUR MUSIN» — Poizi va MERO ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-noyabrda qo'shilgan. Bu Poizining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

MERO, POİZİ - OLUR MUSIN qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00