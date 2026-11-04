MERO, POİZİ - OLUR MUSIN
|Ijrochilar:
|Poizi, MERO
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.65 MB
|Davomiyligi:
|02:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|04-11-2026
Qo'shiq haqida
«OLUR MUSIN» — Poizi va MERO ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-noyabrda qo'shilgan. Bu Poizining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
MERO, POİZİ - OLUR MUSIN qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.