Sardorbek Masharipov, Oybarchin Jumaboyeva - Pul kerak

Sardorbek Masharipov, Oybarchin Jumaboyeva — Pul kerak
Ijrochilar: Sardorbek Masharipov, Oybarchin Jumaboyeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.27 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Pul kerak» — Sardorbek Masharipov va Oybarchin Jumaboyeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Bu Sardorbek Masharipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sardorbek Masharipov, Oybarchin Jumaboyeva - Pul kerak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00