Sardorbek Masharipov, Oybarchin Jumaboyeva - Pul kerak
|Ijrochilar:
|Sardorbek Masharipov, Oybarchin Jumaboyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.27 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Pul kerak» — Sardorbek Masharipov va Oybarchin Jumaboyeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Bu Sardorbek Masharipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sardorbek Masharipov, Oybarchin Jumaboyeva - Pul kerak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.