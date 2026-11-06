Sahar guruhi, Konsta - Negadir

Sahar guruhi, Konsta — Negadir
Ijrochilar: Konsta, Sahar guruhi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.85 MB
Davomiyligi: 03:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Negadir» — Konsta va Sahar guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Konsta ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O'ylamading», «Layli», «Takoy Lyoxkiy».

Sahar guruhi, Konsta - Negadir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00