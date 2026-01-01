Noyabr 2026
Bu oyda 1 608 ta qo'shiq qo'shilgan.
Yanvar
Fevral
Mart
Aprel
May
Iyun
Iyul
Avgust
Sentabr
Oktabr
Noyabr
DJ PR
Одно лишь слово
04:53
DJ PR
Кто рядом
02:20
MAKSVIBE
Хэллоуин на дворе
00:44
DJ PR
Две стороны любви
03:14
RUSSONG
Прости нас, матушка-жизнь
03:56
SERJJ
Вот такие вот
03:39
J.R.B
Grit
05:41
Shohruh Ibragimov
Qara
03:53
←
1
…
7
…
15
16
17
→
Bosh sahifa
»
Yillar arxivi
»
2026
»
Noyabr
Yangi qo'shiqlar
Yulduz Usmonova — O'shanga
Yulduz Usmonova — Chinor
Ozoda Nursaidova — Muxabbat
Lola Yuldasheva — Sensiz
Ruhsora Emm — Мираж
Daler Khonzoda — Не могу
NANSI & SIDOROV — Хоть что-то живое
StaFFорд63 — Айм сори
abdr. — TRY
mirèle — Wos (walk of shame)
PROOVY — Звездопад
Дэкой, Яна Крапива — Село, деревня
SUNSHINE — EXCUSE ME
Султан Лагучев — Боевая
Вячеслав Евтых, Diana Fichkina — Темная луна
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
Gut1k
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00