Rashid Matniyozov - Onam-onam yaxshi
|Ijrochi:
|Rashid Matniyozov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.03 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
Rashid Matniyozovning «Onam-onam yaxshi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Rashid Matniyozov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytar dunyo», «Kuyov bola», «Tegmasin». Bu Rashid Matniyozovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Rashid Matniyozov - Onam-onam yaxshi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.