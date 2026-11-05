Rashid Matniyozov - Onam-onam yaxshi

Rashid Matniyozov — Onam-onam yaxshi
Ijrochi: Rashid Matniyozov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.03 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Rashid Matniyozovning «Onam-onam yaxshi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Rashid Matniyozov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytar dunyo», «Kuyov bola», «Tegmasin». Bu Rashid Matniyozovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Rashid Matniyozov - Onam-onam yaxshi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00