Alinur - Sog'inadi dil
|Ijrochi:
|Alinur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.61 MB
|Davomiyligi:
|02:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sog'inadi dil» qo'shig'ini Alinur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Alinur ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sensiz (Benom cover) REMIX», «Yashagin bugun», «Sen bilan». Bu Alinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Alinur - Sog'inadi dil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.