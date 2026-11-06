Alinur - Sog'inadi dil

Alinur — Sog'inadi dil
Ijrochi: Alinur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.61 MB
Davomiyligi: 02:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog'inadi dil» qo'shig'ini Alinur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Alinur ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sensiz (Benom cover) REMIX», «Yashagin bugun», «Sen bilan». Bu Alinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Alinur - Sog'inadi dil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00