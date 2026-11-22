Gulinur - Chpanda
|Ijrochi:
|Gulinur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.04 MB
|Davomiyligi:
|02:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-11-2026
Qo'shiq haqida
«Chpanda» — Gulinur ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron». Bu Gulinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Gulinur - Chpanda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.