Ruxshona - Sovuq
|Ijrochi:
|Ruxshona
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.62 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-11-2026
Qo'shiq haqida
Ruxshonaning «Sovuq» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Ruxshona ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kabutar», «Qizalog‘im (Cover version)», «Men yomon». Bu Ruxshonaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ruxshona - Sovuq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.