Milena Madmusayeva - Taki seni gorene kadar

Milena Madmusayeva — Taki seni gorene kadar
Ijrochi: Milena Madmusayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.38 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Taki seni gorene kadar» qo'shig'ini Milena Madmusayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Milena Madmusayeva ijrosida saytda jami 91 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soxtalar», «Bir dona», «Dunyo». Bu Milena Madmusayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Milena Madmusayeva - Taki seni gorene kadar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00