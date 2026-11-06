Milena Madmusayeva - Taki seni gorene kadar
|Ijrochi:
|Milena Madmusayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.38 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Taki seni gorene kadar» qo'shig'ini Milena Madmusayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Milena Madmusayeva ijrosida saytda jami 91 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soxtalar», «Bir dona», «Dunyo». Bu Milena Madmusayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Milena Madmusayeva - Taki seni gorene kadar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.