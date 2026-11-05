Farrux To'xtayev - Ajalsaney
|Ijrochi:
|Farrux To'xtayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.64 MB
|Davomiyligi:
|03:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ajalsaney» qo'shig'ini Farrux To'xtayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Farrux To'xtayev ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yurak», «Alamlar», «Yana izladim». Bu Farrux To'xtayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Farrux To'xtayev - Ajalsaney qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.