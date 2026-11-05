Farrux To'xtayev - Ajalsaney

Farrux To'xtayev — Ajalsaney
Ijrochi: Farrux To'xtayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.64 MB
Davomiyligi: 03:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ajalsaney» qo'shig'ini Farrux To'xtayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Farrux To'xtayev ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yurak», «Alamlar», «Yana izladim». Bu Farrux To'xtayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Farrux To'xtayev - Ajalsaney qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00