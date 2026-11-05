Milena Madmusayeva - Gladiator

Milena Madmusayeva — Gladiator
Ijrochi: Milena Madmusayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.34 MB
Davomiyligi: 02:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gladiator» qo'shig'ini Milena Madmusayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Milena Madmusayeva ijrosida saytda jami 91 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soxtalar», «Bir dona», «Dunyo». Bu Milena Madmusayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Milena Madmusayeva - Gladiator qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00