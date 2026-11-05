Umar Shamsiyev - Mo'chchi-mo'chchi
|Ijrochi:
|Umar Shamsiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.61 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
«Mo'chchi-mo'chchi» — Umar Shamsiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Umar Shamsiyev ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jon qizim», «Madinam», «Qizalogim». Bu Umar Shamsiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Umar Shamsiyev - Mo'chchi-mo'chchi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.