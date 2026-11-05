Umar Shamsiyev - Mo'chchi-mo'chchi

Umar Shamsiyev — Mo'chchi-mo'chchi
Ijrochi: Umar Shamsiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.61 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mo'chchi-mo'chchi» — Umar Shamsiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Umar Shamsiyev ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jon qizim», «Madinam», «Qizalogim». Bu Umar Shamsiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Umar Shamsiyev - Mo'chchi-mo'chchi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00