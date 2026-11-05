DJ Piligrim - Sabring uchun

DJ Piligrim — Sabring uchun
Ijrochi: Dj Piligrim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.08 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sabring uchun» — Dj Piligrim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Bu Dj Piligrimning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

DJ Piligrim - Sabring uchun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00