DJ Piligrim - Sabring uchun
|Ijrochi:
|Dj Piligrim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.08 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sabring uchun» — Dj Piligrim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Bu Dj Piligrimning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
DJ Piligrim - Sabring uchun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.