Doston Ergashev - Janona
|Ijrochi:
|Doston Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.29 MB
|Davomiyligi:
|02:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2026
Qo'shiq haqida
Doston Ergashevning «Janona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)». Bu Doston Ergashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Doston Ergashev - Janona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.