Behruz Nurboboyev - To’ydirding
|Ijrochi:
|Behruz Nurboboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«To’ydirding» qo'shig'ini Behruz Nurboboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Behruz Nurboboyev ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Armon», «Do’st bo’lolmayman», «Ayriliq». Bu Behruz Nurboboyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Behruz Nurboboyev - To’ydirding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.