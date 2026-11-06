Behruz Nurboboyev - To’ydirding

Behruz Nurboboyev — To’ydirding
Ijrochi: Behruz Nurboboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.77 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«To’ydirding» qo'shig'ini Behruz Nurboboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Behruz Nurboboyev ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Armon», «Do’st bo’lolmayman», «Ayriliq». Bu Behruz Nurboboyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Behruz Nurboboyev - To’ydirding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00