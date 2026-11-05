Mubinlolo, Minor - Red Flag
|Ijrochilar:
|MINOR, Mubinlolo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.13 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
«Red Flag» — MINOR va Mubinlolo ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. MINOR ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Love is... (Project_6)», «Beg`ubor sotkalarda qor o`ynab kurtkalarda», «NOSTALGIA». Bu MINORning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mubinlolo, Minor - Red Flag qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.