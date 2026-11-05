Mubinlolo, Minor - Red Flag

Mubinlolo, Minor — Red Flag
Ijrochilar: MINOR, Mubinlolo
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.13 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Red Flag» — MINOR va Mubinlolo ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. MINOR ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Love is... (Project_6)», «Beg`ubor sotkalarda qor o`ynab kurtkalarda», «NOSTALGIA». Bu MINORning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mubinlolo, Minor - Red Flag qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00