Ibrat Azamatov - Taskin ber

Ibrat Azamatov — Taskin ber
Ijrochi: Ibrat Azamatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.91 MB
Davomiyligi: 03:12
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Taskin ber» — Ibrat Azamatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Ibrat Azamatov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Odammasman qol desam», «Yiroqlarda (feat. Ibrat Azamatov)», «Odammasman». Bu Ibrat Azamatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ibrat Azamatov - Taskin ber qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00