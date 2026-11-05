Ibrat Azamatov - Taskin ber
|Ijrochi:
|Ibrat Azamatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.91 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
«Taskin ber» — Ibrat Azamatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Ibrat Azamatov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Odammasman qol desam», «Yiroqlarda (feat. Ibrat Azamatov)», «Odammasman». Bu Ibrat Azamatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ibrat Azamatov - Taskin ber qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.