Umid Yildiz - Dardisar

Umid Yildiz — Dardisar
Ijrochi: Umid Yildiz
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.66 MB
Davomiyligi: 04:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dardisar» qo'shig'ini Umid Yildiz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Bu Umid Yildizning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Umid Yildiz - Dardisar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00