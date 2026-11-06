Shaxrudiy Janoblari - Egilsam kirardim qancha eshikdan

Shaxrudiy Janoblari — Egilsam kirardim qancha eshikdan
Ijrochi: Shaxrudiy Janoblari
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 11.89 MB
Davomiyligi: 06:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Egilsam kirardim qancha eshikdan» — Shaxrudiy Janoblari ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Bu Shaxrudiy Janoblarining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shaxrudiy Janoblari - Egilsam kirardim qancha eshikdan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00