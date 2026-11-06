Shaxrudiy Janoblari - Egilsam kirardim qancha eshikdan
|Ijrochi:
|Shaxrudiy Janoblari
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|11.89 MB
|Davomiyligi:
|06:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Egilsam kirardim qancha eshikdan» — Shaxrudiy Janoblari ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Bu Shaxrudiy Janoblarining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shaxrudiy Janoblari - Egilsam kirardim qancha eshikdan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.