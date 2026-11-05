Shohruh Ibragimov - Ey yor
|Ijrochi:
|Shohruh Ibragimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.51 MB
|Davomiyligi:
|02:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2026
Qo'shiq haqida
Shohruh Ibragimovning «Ey yor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Shohruh Ibragimov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Imkon ber», «Kechalar», «Qara». Bu Shohruh Ibragimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohruh Ibragimov - Ey yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.