Alisher Konysbaev - Qazaq qyzy
|Ijrochi:
|Alisher Konysbaev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.82 MB
|Davomiyligi:
|02:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
Alisher Konysbaevning «Qazaq qyzy» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Bu Alisher Konysbaevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Alisher Konysbaev - Qazaq qyzy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.