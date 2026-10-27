Alisher Konysbaev - Qazaq qyzy

Alisher Konysbaev — Qazaq qyzy
Ijrochi: Alisher Konysbaev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.82 MB
Davomiyligi: 02:37
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Alisher Konysbaevning «Qazaq qyzy» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Bu Alisher Konysbaevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Alisher Konysbaev - Qazaq qyzy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00