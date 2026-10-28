NOZIMA - Bir oilani buzib baxt topdingmi

NOZIMA — Bir oilani buzib baxt topdingmi
Ijrochi: Nozima
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.82 MB
Davomiyligi: 03:09
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 28-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Nozimaning «Bir oilani buzib baxt topdingmi» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Bu Nozimaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

NOZIMA - Bir oilani buzib baxt topdingmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00