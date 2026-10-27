Dilmurod Sultonov, Artur Rahmonov - Popuri (jonli)

Dilmurod Sultonov, Artur Rahmonov — Popuri (jonli)
Ijrochilar: Dilmurod Sultonov, Artur Rahmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 22 MB
Davomiyligi: 12:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Popuri (jonli)» — Dilmurod Sultonov va Artur Rahmonov ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 12:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilmurod Sultonov, Artur Rahmonov - Popuri (jonli) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00