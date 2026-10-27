Dilmurod Sultonov, Artur Rahmonov - Popuri (jonli)
|Ijrochilar:
|Dilmurod Sultonov, Artur Rahmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|22 MB
|Davomiyligi:
|12:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Popuri (jonli)» — Dilmurod Sultonov va Artur Rahmonov ijrosidagi jonli ijro. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 12:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo». Bu Dilmurod Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilmurod Sultonov, Artur Rahmonov - Popuri (jonli) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.