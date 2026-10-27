Mexroj Xusanov, Elbek Kasimov - Odamlar

Mexroj Xusanov, Elbek Kasimov — Odamlar
Ijrochilar: Elbek Kasimov, Mexroj Xusanov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.58 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Odamlar» — Elbek Kasimov va Mexroj Xusanov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Bu Elbek Kasimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mexroj Xusanov, Elbek Kasimov - Odamlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00