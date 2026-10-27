Botir - Malikamsan
|Ijrochi:
|Botir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
Botirning «Malikamsan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Botir ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aka-uka», «Jonim», «Buvijon». Bu Botirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Botir - Malikamsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.