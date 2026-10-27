Botir - Malikamsan

Botir — Malikamsan
Ijrochi: Botir
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.77 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Botirning «Malikamsan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Botir ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aka-uka», «Jonim», «Buvijon». Bu Botirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Botir - Malikamsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00