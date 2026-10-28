SOHBET JUMAYEW, SAAP - BALLA

SOHBET JUMAYEW, SAAP — BALLA
Ijrochilar: Söhbet Jumaýew, SAAP
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.39 MB
Davomiyligi: 02:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 28-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«BALLA» — Söhbet Jumaýew va SAAP ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Bu Söhbet Jumaýewning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

SOHBET JUMAYEW, SAAP - BALLA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00