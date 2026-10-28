SOHBET JUMAYEW, SAAP - BALLA
|Ijrochilar:
|Söhbet Jumaýew, SAAP
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.39 MB
|Davomiyligi:
|02:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|28-10-2026
Qo'shiq haqida
«BALLA» — Söhbet Jumaýew va SAAP ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Bu Söhbet Jumaýewning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
SOHBET JUMAYEW, SAAP - BALLA qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.