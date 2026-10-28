Isomiddin Nur - Maktab sevgisi
|Ijrochi:
|Isomiddin Nur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.01 MB
|Davomiyligi:
|03:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|28-10-2026
Qo'shiq haqida
«Maktab sevgisi» — Isomiddin Nur ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Isomiddin Nur ijrosida saytda jami 162 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alkash emasman, Narkaman emasman», «Qaytib sevgan odammas», «Juralarim mujik». Bu Isomiddin Nurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Isomiddin Nur - Maktab sevgisi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.