Isomiddin Nur - Maktab sevgisi

Isomiddin Nur — Maktab sevgisi
Ijrochi: Isomiddin Nur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.01 MB
Davomiyligi: 03:48
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 28-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Maktab sevgisi» — Isomiddin Nur ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Isomiddin Nur ijrosida saytda jami 162 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alkash emasman, Narkaman emasman», «Qaytib sevgan odammas», «Juralarim mujik». Bu Isomiddin Nurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Isomiddin Nur - Maktab sevgisi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00