Dildora Asqarova - Kelin salomni boshlaymiz
|Ijrochi:
|Dildora Asqarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.83 MB
|Davomiyligi:
|02:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Kelin salomni boshlaymiz» qo'shig'ini Dildora Asqarova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Dildora Asqarova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yolg'iz onalar», «Faqat siz yig'lamang otam-onam», «Lola qizg'aldoq». Bu Dildora Asqarovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dildora Asqarova - Kelin salomni boshlaymiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.