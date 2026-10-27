Dildora Asqarova - Kelin salomni boshlaymiz

Dildora Asqarova — Kelin salomni boshlaymiz
Ijrochi: Dildora Asqarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.83 MB
Davomiyligi: 02:37
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kelin salomni boshlaymiz» qo'shig'ini Dildora Asqarova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Dildora Asqarova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yolg'iz onalar», «Faqat siz yig'lamang otam-onam», «Lola qizg'aldoq». Bu Dildora Asqarovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dildora Asqarova - Kelin salomni boshlaymiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00