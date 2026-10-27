Ibrohim Nurmatov - Qoshi kamon

Ibrohim Nurmatov — Qoshi kamon
Ijrochi: Ibrohim Nurmatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.19 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ibrohim Nurmatovning «Qoshi kamon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Ibrohim Nurmatov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oqqan daryo oqmay qolmas (cover Abdulla Qurbonov)», «Zafar Bismillah», «Guzal kechalarda». Bu Ibrohim Nurmatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ibrohim Nurmatov - Qoshi kamon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00