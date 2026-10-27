Jahongir Otajonov - Senda borim gulim
|Ijrochi:
|Jahongir Otajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.89 MB
|Davomiyligi:
|04:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Senda borim gulim» qo'shig'ini Jahongir Otajonov ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Jahongir Otajonov ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bom Bom», «Malla Mallamu», «Jingalamo». Bu Jahongir Otajonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jahongir Otajonov - Senda borim gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.