Jahongir Otajonov - Senda borim gulim

Jahongir Otajonov — Senda borim gulim
Ijrochi: Jahongir Otajonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.89 MB
Davomiyligi: 04:17
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Senda borim gulim» qo'shig'ini Jahongir Otajonov ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Jahongir Otajonov ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bom Bom», «Malla Mallamu», «Jingalamo». Bu Jahongir Otajonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jahongir Otajonov - Senda borim gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00