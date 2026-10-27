Feruzbek Avezov - Devushka xonim
|Ijrochi:
|Feruzbek Avezov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.77 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Devushka xonim» qo'shig'ini Feruzbek Avezov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Bu Feruzbek Avezovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Feruzbek Avezov - Devushka xonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.