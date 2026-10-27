Al Jahon - Ayblama

Al Jahon — Ayblama
Ijrochi: Al Jahon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.65 MB
Davomiyligi: 03:37
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ayblama» — Al Jahon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Al Jahon ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslarmisan», «Ota», «Biz yurgan kochalar». Bu Al Jahonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Al Jahon - Ayblama qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00