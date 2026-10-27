Al Jahon - Ayblama
|Ijrochi:
|Al Jahon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.65 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ayblama» — Al Jahon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Al Jahon ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslarmisan», «Ota», «Biz yurgan kochalar». Bu Al Jahonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Al Jahon - Ayblama qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.