Diyora Jafari - Begona
|Ijrochi:
|Diyora Jafari
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.37 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|28-10-2026
Qo'shiq haqida
«Begona» qo'shig'ini Diyora Jafari ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Diyora Jafari ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yal-yali», «С днем рождения папа», «Galli». Bu Diyora Jafarining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Diyora Jafari - Begona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.