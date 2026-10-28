Diyora Jafari - Begona

Diyora Jafari — Begona
Ijrochi: Diyora Jafari
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.37 MB
Davomiyligi: 03:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 28-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Begona» qo'shig'ini Diyora Jafari ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Diyora Jafari ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yal-yali», «С днем рождения папа», «Galli». Bu Diyora Jafarining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Diyora Jafari - Begona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00