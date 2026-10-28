DJ Galba - The Way You Stayed

DJ Galba — The Way You Stayed
Ijrochi: DJ GALBA
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.85 MB
Davomiyligi: 03:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 28-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«The Way You Stayed» qo'shig'ini DJ GALBA ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Bu DJ GALBAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

DJ Galba - The Way You Stayed qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00