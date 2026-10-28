DJ Galba - The Way You Stayed
|Ijrochi:
|DJ GALBA
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.85 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|28-10-2026
Qo'shiq haqida
«The Way You Stayed» qo'shig'ini DJ GALBA ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 28-oktabrda qo'shilgan. Bu DJ GALBAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
DJ Galba - The Way You Stayed qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.