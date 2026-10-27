Aliuz, Taboo, LilGangsta - Daxshat
|Ijrochilar:
|Taboo, AliUz, LilGangsta
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2026
Qo'shiq haqida
«Daxshat» — Taboo, AliUz va LilGangsta ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Bu Tabooning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Aliuz, Taboo, LilGangsta - Daxshat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.