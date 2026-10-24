Muborez - Duxtari (new version)

Muborez — Duxtari (new version)
Ijrochi: Muborez
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.33 MB
Davomiyligi: 03:26
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Duxtari (new version)» qo'shig'ini Muborez ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-oktabrda qo'shilgan. Muborez ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «iPhone», «Mumkun emas», «Jinnicham». Bu Muborezning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muborez - Duxtari (new version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00