Muborez - Duxtari (new version)
|Ijrochi:
|Muborez
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.33 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-10-2026
Qo'shiq haqida
«Duxtari (new version)» qo'shig'ini Muborez ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-oktabrda qo'shilgan. Muborez ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «iPhone», «Mumkun emas», «Jinnicham». Bu Muborezning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muborez - Duxtari (new version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.