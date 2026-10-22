Aziz Yuldashev - Sen bittasan
|Ijrochi:
|Aziz Yuldashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.36 MB
|Davomiyligi:
|03:27
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sen bittasan» qo'shig'ini Aziz Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Aziz Yuldashev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onam kutmoqda», «Ажаб ширин», «Birinchi marta». Bu Aziz Yuldashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Aziz Yuldashev - Sen bittasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.